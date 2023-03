Aurora Ramazzotti ist Mama geworden: Die Fans freuen sich!

Ihre Fans freuen sich mit ihr! Im September 2022 überraschte die Moderatorin Aurora Ramazzotti (26) mit süßen Babynews und gab bekannt, dass sie und ihr Freund Goffredo Cerza ihr erstes Kind erwarten. Seitdem entzückte die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) mit Bildern ihres wachsenden Babybauches. Heute erblickte Auroras Sohn das Licht der Welt: Die Fans sind außer sich vor Freude!

Auf Instagram teilte die Neumama die frohen Neuigkeiten. In den Kommentaren wimmelte es nur so von Glückwünschen. "Alles Gute an die Eltern und willkommen im Leben für den Kleinen", schrieb ein Fan. Ein weiterer Follower wünschte: "Glückwünsche bis in die Unendlichkeit und darüber hinaus!" Zwischen Herzchen-Emojis und liebevollen Kommentaren ist die Begeisterung der Fans deutlich zu spüren.

Erst kürzlich hatte Aurora mit fiesen Kommentaren und Hate im Netz zu kämpfen. Weil die Brünette offen über ihre Schwangerschaft und die damit einhergehenden Probleme sprach, verärgerte sie einige Fans. "Du musst nicht immer alles veröffentlichen", stand unter anderem unter ihren Beiträgen. Jetzt scheinen die Fans sich jedoch für die Mutter zu freuen!

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Krankenhaus mit ihrem Partner, 2023

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und seine Freundin Aurora Ramazzotti, Februar 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im März 2023

