Ehe-Aus von Backstreet Boy AJ McLean war keine Überraschung

Sahen sie es kommen? Seit 2011 sind Backstreet Boys-Mitglied AJ McLean (45) und Rochelle Deanna McLean (41) nun schon miteinander verheiratet. Mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern haben sie ihr Familienglück perfekt gemacht. Vor wenigen Tagen gab das Paar jedoch bekannt, sich zeitweise zu trennen. Nun plaudern Bekannte aus dem Umfeld der beiden ganz schön aus dem Nähkästchen: Die Trennung von AJ und Rochelle ist für sie keine Überraschung!

"Sie haben sich schon mindestens seit Januar auseinandergelebt", äußert sich ein Insider gegenüber Page Six. Der Musiker sei zudem bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Auch eine zweite Quelle bestätigt, dass die Trennung nicht überraschend gewesen sei. Stattdessen habe der Informant sie "lange kommen gesehen". Er deutet zudem an, dass mehr dahinterstecke.

Gegenüber TMZ erklärte das Paar in seinem Statement: "Die Ehe ist hart, aber sie ist es wert. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns vorübergehend zu trennen, um an uns selbst und an unserer Ehe zu arbeiten, in der Hoffnung, eine stärkere Zukunft aufzubauen." Den Grund für die vorläufige Trennung nannten die beiden nicht. Sie hoffen jedoch, wieder zusammenzufinden.

Getty Images AJ McLean, Ava Jaymes McLean und Rochelle DeAnna McLean

Getty Images AJ McLean bei den Academy Of Country Music Awards 2019

Instagram / aj_mclean AJ McLean mit seinen Töchtern Ava und Lyric im September 2020

