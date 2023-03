Flirtgerüchte: Selena Gomez mit Zayns Assistentin unterwegs

Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf eine Liebelei zwischen Selena Gomez (30) und Zayn Malik (30)? Bereits seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die Sängerin mit dem einstigen One Direction-Star anbandelt. Vor wenigen Tagen soll die "The Heart Wants What It Wants"-Interpretin sogar mit dem gebürtigen Briten ein Restaurant besucht haben. Nun tauchten Bilder auf, die Selena sogar gemeinsam mit Zayns Assistentin zeigen – ein neuer Hinweis?

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 30-Jährige vergangene Woche in New York unterwegs ist. Doch Selena läuft nicht allein durch die Straßen des Big Apple – an ihrer Seite war niemand Geringes als die persönliche Assistentin ihres angeblichen Flirts Zayn. Die beiden Frauen wurden gemeinsam vor einem japanischen Restaurant gesichtet. Der Sänger war hingegen nicht mit von der Partie.

Doch was hält eigentlich Gigi Hadid (27) davon, dass der Vater ihrer Tochter nun mit der Musikerin anbandelt? "Gigi hat überhaupt kein Problem damit, dass Zayn sich verabredet, solange er glücklich und ausgeglichen ist", hatte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly ausgeplaudert.

SIPA PRESS Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Zayn Malik auf der Pre-Grammy-Gala 2018

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik, Mai 2016

