"Recht ungewöhnlich": So sind König Charles' Essgewohnheiten

Wie ernährt sich wohl König Charles III. (74)? Er und seine Frau Queen Consort Camilla (75) traten diese Woche ihren ersten Staatsbesuch als Königspaar an. Am Brandenburger Tor wurden die beiden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seiner Frau begrüßt. Zahlreiche Fans hatten sich um das Berliner Wahrzeichen versammelt, um die Royals zu bejubeln und einen Blick zu erhaschen. Beim Staatsbankett im Schloss Bellevue durften die Gäste sich über ein Drei-Gänge-Menü freuen. Der Geschmack des britischen Staatsoberhaupts könnte dabei eine Herausforderung gewesen sein: So speziell ist König Charles' Ernährung!

"Der König achtet sehr darauf, was er isst. Seine Essgewohnheiten sind recht ungewöhnlich, und mein Eindruck ist, dass sie über die Jahre eher noch exzentrischer geworden sind", soll ein Palast-Insider gegenüber Bild ausgeplaudert haben. Am liebsten habe der naturverliebte Royal etwas Selbstgejagtes, Gepflücktes oder Gefangenes auf dem Teller. Im Zuge der Klimafreundlichkeit verzichte er auch mehrmals pro Woche auf Fleisch. Zum Frühstück soll er Müsli mit Früchten und Leinsamen bevorzugen. Charles' Lieblingsobst seien Pflaumen aus dem Glas. Der Nachmittagstee um 17 Uhr dürfe natürlich nicht fehlen: loser Darjeeling-Tee. Das Teewasser müsse genau 70 Grad heiß sein.

Diese Präferenzen wurden wohl auch beim Menü für das Staatsbankett beachtet, das als Highlight des dreitägigen Aufenthalts gilt. Zur Vorspeise und zum Hauptgericht soll es jeweils vegetarische Alternativen gegeben haben. Als Dessert wurden Backpflaumen mit Schwarztee und Sandgebäck gereicht. Auch Stars aus der Unterhaltungsbranche waren zu dem Event eingeladen. Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (41) durfte als eine der Auserwählten das Königspaar dort antreffen.

König Charles III. im Juli 2013

König Charles III.

Motsi Mabuse und Queen Consort Camilla im März 2023 in Berlin

