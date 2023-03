UK-Realitystar Ferne McCann freut sich über Baby-Herzschlag

Ferne McCann (32) teilt einen besonders emotionalen Moment ihrer Schwangerschaft! Seit Juni 2022 ist die ehemalige The Only Way is Essex-Bekanntheit mit ihrem Partner Lorri Haines verlobt. Ende vergangenen Jahres verkündete die Britin dann weitere tolle Neuigkeiten: Nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist sie nun wieder schwanger! Jetzt durften Ferne und ihr Verlobter Lorri zum ersten Mal den Herzschlag ihres Babys hören!

In der aktuellen Folge ihrer TV-Show "Ferne McCann: First Time Mum" nimmt die 32-Jährige ihre Zuschauer mit zu einem Arztbesuch. "Es ist eine solche Erleichterung, den gesunden Herzschlag zu hören. Es ist wie Musik in meinen Ohren", erklärt der Reality-TV-Star während der Ultraschalluntersuchung. Ferne und ihr Verlobter Lorri scheinen ihr Glück kaum fassen zu können. "Wenn man den Herzschlag hört, wird es wirklich real", meint die Beauty ganz begeistert.

Ferne hat bereits eine Tochter namens Sunday aus einer vorherigen Beziehung. Kurz nachdem sie dann mit ihrem jetzigen Partner zusammengekommen war, wollte sie weiteren Nachwuchs, aber erlitt eine Fehlgeburt. "Es war in der fünften Woche und ich habe angefangen zu bluten. Ich war am Boden zerstört", schilderte sie in einer vergangenen Episode ihrer Sendung.

