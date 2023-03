Patchwork-Leben: Kommt Julian Claßens Tanja damit klar?

Wie läuft das Patchwork-Leben für Tanja Makarić (25)? Die ehemalige Profischwimmerin ist seit 2022 die neue Frau an Julian Claßens (29) Seite – vorher war der YouTuber rund zwölf Jahre lang mit seiner Ex Bibi Claßen (30) liiert gewesen. Das Ex-Paar hat zwei kleine Kinder miteinander, die allerdings auch ein sehr gutes Verhältnis zu Julians neuer Freundin haben. Kommt Tanja damit gut klar?

In einem Q&A auf Instagram verrät die Brünette, dass sie kein Problem mit ihrer neuen Patchwork-Familie hat. "Man muss immer alle respektieren und Kommunikation ist der Schlüssel", erklärt sie ihr Erfolgsrezept. Kommunikation sei für sie aber generell sehr wichtig – egal, ob in der Partnerschaft, bei Freundschaften oder anderem.

Dass Tanja nicht nur ihren Partner Julian, sondern auch dessen Ex Bibi unterstützt, machte sie daraufhin ziemlich deutlich: Die Influencerin lobte deren gemeinsame Duschmarke Bilou in den höchsten Tönen. "Einfach Riesenrespekt für so ein tolles Produkt an beide", schwärmte die Beauty.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

