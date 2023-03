Pete Davidson findet Interesse an seinem Liebesleben seltsam

Sein Dating-Leben steht oft im Vordergrund! Pete Davidson (29) ist ein bekannter Comedian und Schauspieler. Sein Job ist für die Öffentlichkeit aber oft nur Nebensache. Nach seiner sehr publiken Beziehung mit Kim Kardashian (42) wurde er auch mit Model Kaia Gerber (21) und Emily Ratajkowski (31) in Verbindung gebracht. Zurzeit datet er die Schauspielerin Chase Sui Wonders (27). Das öffentliche Interesse an seinem Privatleben findet Pete allerdings gewöhnungsbedürftig!

Im "Real Ones"-Podcast erklärt der Entertainer, was er über das allgemeine Interesse an seinem Privatleben und seinen Beziehungen denkt. "Ich bin seit über zehn Jahren im Showgeschäft. In zwölf Jahren habe ich vielleicht zehn Leute gedatet, ich finde das nicht komisch. Aber die Leute sehen das so, es ist sehr interessant für sie", beschreibt Pete die Situation. Es verwirre ihn sehr, da er sein Privatleben eigentlich nicht in den sozialen Medien zur Schau stelle.

Der Comedian erklärt weiter, dass er alle seine Ex-Freundinnen bei der Arbeit getroffen habe, nie über Partnerportale oder Ähnliches. "Es war ein echt unschönes Gefühl, als die Leute nur noch über mein Dating-Leben gesprochen haben und nicht über meinen Job", stellt Pete traurig fest. Er habe versucht, die Person zu werden, die er sein möchte – trotz der ständigen Beobachtung.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders im Februar 2023

