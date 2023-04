"Wie eine 15-Jährige": Marc-Robin genervt von Mrs.Marlisa

Marc-Robin teilt wieder gegen seine Verflossene aus! In der vierten Staffel Temptation Island hatte der Karlsruher mit seiner Ex-Freundin Michelle Kmy sein Reality-TV-Debüt. Zurzeit will das ehemalige Paar bei Prominent getrennt seinen Teamgeist unter Beweis stellen. Diese Gelegenheit hat das Reality-Sternchen bereits genutzt, um über seine einstige Affäre herzuziehen – Mrs.Marlisa hielt seine Aussagen für respektlos. Gegenüber Promiflash erklärt Marc-Robin nun, was ihn an der Influencerin stört!

Sein Problem mit der TV-Persönlichkeit sei, "dass sie einfach nicht diskret sein kann". Im Promiflash-Interview erzählt er: "Überall muss sie alles rumposaunen. Wie eine 15-Jährige, die zum ersten Mal gevögelt wurde – einfach peinlich und abturnend." In der Realityshow habe er nicht auf ihre Gefühle geachtet, denn er habe ihr "schon tausende Male gesagt, dass sie die Scheiße sein lassen soll". Daher war Marc-Robin wohl mit seiner Geduld am Ende. "Dann sage ich aber auch, dass ihr Verhalten mieser Abturn ist", erklärt er.

Bei seiner Ex-Freundin konnte er mit dieser Einstellung jedoch nicht punkten. Michelle war nach Marc-Robins Aussage deutlich genervt und nahm Marlisa in Schutz. "Michelle ist halt ein toller Mensch", begründet er ihr Verhalten und fügt hinzu: "Marlisa hätte nicht so gehandelt."

