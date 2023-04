"Extrem respektlos": Mrs.Marlisa schießt gegen Marc-Robin

Zwischen Mrs.Marlisa und Marc-Robin herrscht Eiszeit. Nachdem die Liebe zu Michelle Kaminsky zerbrochen war, bandelte der Temptation Island-Kandidat mit der Influencerin an – das wird bei Prominent getrennt, wo die beiden aktuell mit ihren jeweiligen Ex-Partnern zu sehen sind, auch oft thematisiert. Dabei zog Marc-Robin auch richtig fies über seine ehemalige Affäre her. Promiflash verrät Marlisa nun, was sie von diesen Gemeinheiten hält.

"Seine Aussagen mir gegenüber waren schon extrem respektlos und ekelhaft. Ich hätte niemals im Leben so über ihn öffentlich geredet", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Was Marc-Robin von ihr halte und ob er damals Gefühle für sie gehabt habe, sei Marlisa zwar "scheißegal" – aber so spricht man einfach nicht übereinander: "Aber das zeigt mir seinen wahren Charakter. Bin schon schwer enttäuscht."

Warum ihr Ex-Flirt sich so negativ über sie äußert, kann Marlisa auch gar nicht verstehen. "Ich hab ihm nie was getan, kein schlechtes Wort über ihn verloren oder sonst was", betont sie gegenüber Promiflash. Dahinter vermutet die TV-Bekanntheit Kalkül: "Vielleicht wollte er bei Michelle gut dastehen und sich bei ihr einschleimen? Und dachte sich, wenn er über mich schlecht spricht, steht er bei ihr besser da?"

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa, Kandidatin bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL Marc-Robin bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de