Mode-Fauxpas? Melissa McCarthy in skurrilen Outfits am Set

Was hat sie denn da an? Melissa McCarthy (52) ist dafür bekannt, dass ihre Filmcharaktere schrille und oft eigenartige Looks tragen. Sei es in Streifen wie "Tammy", "The Boss" oder "Brautalarm" – in der "Arielle"-Neuverfilmung wird sie sogar zur Oktopusfrau Ursula. Für einen kommenden Film des US-Streamingdienstes Peacock ging die Emmy-Preisträgerin noch einmal aufs Ganze: Melissa trägt gleich vier irre Outfits!

Während der Dreharbeiten zu "Bernard and the Genie" in New York bekamen Fotografen die 52-Jährige mehrmals vor die Linse. Die Schnappschüsse zeigen die Schauspielerin unter anderem in einem neonfarbenen Overall mit einem juwelenbesetzten Schutzhelm, im locker sitzenden blauen Flaschengeist-Look oder in einem lila karierten Mantel mit Cape. Das wohl wildeste Kostüm ist ein rosa- und blaufarbener Fuzzy-Mantel mit Turban und einer riesigen Statement-Halskette.

Ähnlich auffällig und verrückt sah auch Lady Gaga (37) vergangenes Wochenende aus. Die "Bad Romance"-Interpretin trat zu Dreharbeiten für die Joker-Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" im Harlekin-Make-up und einem roten Blazer vor die Kamera. Im Sequel wird sie den Charakter Harley Quinn verkörpern und an der Seite von Joaquin Phoenix (48) spielen.

MEGA Melissa McCarthy am Set von "Bernard and the Genie" in New York, März 2023

MEGA Melissa McCarthy am Set von "Bernard and the Genie" in New York, März 2023

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Lady Gaga am Filmset, März 2023

