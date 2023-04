Sharon Battistes "Let’s Dance"-Erfolg: "Jan ist superstolz"

Er platzt vor Stolz! Die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) schwingt derzeit in der Tanzshow Let's Dance übers Parkett. In der vergangenen Folge konnte sie trotz Partnertausch mit ihrer Performance überzeugen und bekam die Höchstpunktzahl! Gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin (36) tanzte sie eine Rumba, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Im Promiflash-Interview gab Sharon nun zu, dass ihr Freund Jan Hoffmann mächtig stolz auf sie sei!

Während Sharon sich die 30 Punkte der Jury sicherte, saß ihr Freund Jan in den Zuschauerreihen und feuerte sie an. "Jan ist superstolz. Er hatte auch feuchte Augen, auch wenn er es nicht zugeben möchte – ich weiß es", plaudert Sharon gegenüber Promiflash aus. Der Florist sei superstolz und unterstütze sie, wo er könne. Außerdem verrät der Realitystar, ob sie mit ihrem Schatz auch Zuhause durch die Küche tanze: "Nein, also wenn, dann tanzen wir auf einer Party."

In der Kuppelshow Die Bachelorette verliebten sich Sharon und Jan Hals über Kopf ineinander. Im Finale übergab die Beauty dann die letzte Rose an ihn. Noch immer sind die Turteltäubchen glücklich miteinander. "Ich schätze an ihm am meisten, dass er unglaublich liebevoll ist, er ist empathisch, er ist aufmerksam und immer für mich da – er nimmt mich so wie ich bin", erzählte die ehemalige Rosenverteilerin in einem Interview.

Getty Images Valentin Lusin und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

