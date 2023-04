Vor Bachelor-Party: Diese Regel muss Olly Murs befolgen!

Bald sind sie verheiratet! Olly Murs (38) und Amelia Tank genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Die beiden wollen bald vor den Traualtar treten, doch zuvor lassen sie es noch so richtig krachen. Der "Troublemaker"-Interpret teilte im Januar dieses Jahres noch Schnappschüsse der beiden, die zeigen, dass sie im Urlaub auf Barbados mächtig Spaß gehabt hatten. Nun steht auch Ollys Bachelor-Party bevor, doch diese läuft nicht regelfrei ab: Diese Regel muss der Sänger auf Geheiß von Amelia befolgen!

Im Talk mit The Sun schildert der Musiker: "Amelia sagte, meine Freunde haben nicht die Erlaubnis, mich an irgendeiner Stelle an meinem Körper zu rasieren – vor allem dürfen sie nicht an mein Kopfhaar!" Es komme nicht selten vor, dass im Rahmen einer Bachelor-Party ein Rasierer benutzt wird, meint Olly. Er fährt fort: "Aber ich sagte zu ihr: 'Babe, ich habe keinerlei Anreiz, auch nur irgendwas an meinem Haar zu ändern.' Es wäre zwar superlustig, aber zu Amelias Glück sind meine Jungs und ich nicht diese Art von Männer."

Es scheint zudem wohl so, als gehe der 38-Jährige keinesfalls auch nur irgendein Risiko ein, das zu einer schlechten Stimmung zwischen ihm und seiner Angebeteten führen könnte. Die beiden sind anscheinend derzeit glücklicher als je zuvor. Das beizubehalten sei für das Paar enorm wichtig, heißt es.

Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia Tank im Urlaub

Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs während eines Urlaubs

Anzeige

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank auf einem Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de