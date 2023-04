Während Dreharbeiten: Teyana Taylor litt an Depressionen!

Teyana Taylor (32) hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. Die gebürtige US-Amerikanerin verkündete im Dezember 2020 trotz ihrer drei erfolgreichen Studioalben das Ende ihrer Musikkarriere. Damit ist sie aber nicht von der Bildfläche verschwunden: So steht die zweifache Mutter noch als Schauspielerin in der Öffentlichkeit. Eine ihrer Rollen ist ihr dabei besonders im Gedächtnis geblieben: Teyana litt während der Dreharbeiten von "A Thousand and One" an Depressionen!

In einem Interview mit Yahoo! Entertainment sprach die "Wake Up Love"-Interpretin darüber, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2020 an einer postpartalen Depression gelitten hat. Diese habe sich über Monate hingezogen – bis zum Beginn der Dreharbeiten für "In A Thousand and One" hatte sie bereits sechs Monate lang damit zu kämpfen gehabt. Erst die Arbeit am Set habe ihr darüber hinweggeholfen, da sie so ihrem stressigen Alltag mit zwei Kids entkommen konnte und nicht mehr die starke Mutter spielen musste. "Wenn ich also jeden Tag zum Set ging, konnte ich meinen Umhang zur Seite legen, meine Therapiesitzung abhalten und einfach laut weinen", verriet die 32-Jährige.

Auch wenn Teyana nach der Geburt der kleinen Rue Rose mit Depressionen zu kämpfen hatte, war sie dennoch überglücklich über ihren Familienzuwachs. "Wir lieben dich, Rue. Willkommen auf der Welt, Babygirl", hatte sich die Ex-Sängerin vor mehr als zwei Jahren auf Instagram mit einem süßen Video zu Wort gemeldet. "Ein gesundes Kind. Eine kleine Schwester. Eine weitere Tochter", freute sich die Beauty.

Getty Images Teyana Taylor bei den Oscars 2023

Getty Images Teyana Taylor bei der New Yorker Fashion Week 2023

Getty Images Sängerin Teyana Taylor

