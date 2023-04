Wieder verheiratet: So läuft es bei Kanye West und Bianca!

Kanye West (45) und Bianca Censori sind offenbar ein eingespieltes Team! Ende des vergangenen Jahres hatte für den Rapper ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Rund zwei Jahre nach seiner Trennung von Kim Kardashian (42) ist er rechtskräftig geschieden worden. Doch lange blieb der Musiker nicht Single. Schon im Januar trat er wieder vor den Traualtar und gab seiner Bianca das Jawort. Ein Insider verrät jetzt, wie gut es in der Ehe von Kanye und seiner Liebsten läuft.

"Sie hat seine Kinder kennengelernt und sie scheinen eine sehr beständige Beziehung zu haben. Bianca hilft Kanye dabei, sich zu konzentrieren und sie ist seine neue Muse, wenn es um Design geht", erzählt die Quelle gegenüber Us Weekly. Die gebürtige Australierin habe sich innerhalb weniger Wochen bestens in das Privat- und Berufsleben ihres Gatten eingefügt. "Bianca und Kanye haben sich in ihrer Beziehung gegenseitig inspiriert und entwerfen gemeinsam eine Kleiderkollektion", gibt der Insider weiter preis.

Dass ihr Ex nach der Scheidung endlich wieder nach vorne blicken kann, scheint auch Kim glücklich zu machen. Erst vor wenigen Wochen hatte eine Quelle im Interview mit Us Weekly verraten, wie die Unternehmerin über die neue Beziehung des Vaters ihrer Kinder denkt. "Kim ist tatsächlich froh darüber, dass Kanye jemanden gefunden hat, der ihn so glücklich macht", hatte der Insider betont.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West in New York City

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

