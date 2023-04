Carole Middletons Party-Artikel-Business steckt in der Krise

Es läuft nicht so gut für sie! Carole Middleton (68) ist den meisten royalen Fans ein Begriff. Die Mama von Prinzessin Kate (41) hat sich im Jahr 1987 selbstständig gemacht. Als Unternehmerin betreibt die Schwiegermutter von Prinz William (40) einen Onlineshop für Deko-Artikel für jegliche Art von Feierlichkeiten. Vor einem Jahr soll die Britin ihr Business noch in die USA expandiert haben. Jetzt steckt ihr Webshop aber in Schwierigkeiten!

Wie Telegraph berichtet, soll die 68-Jährige mit ihrem Unternehmen in finanzielle Probleme geraten sein. Der Grund dafür sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sowie die des Ukrainekriegs sein. Durch die damit angestiegenen Lebenshaltungskosten sind Party-Artikel, wie Kates Mutter sie anbietet, für viele gerade nicht von großer Wichtigkeit. Es soll sogar der Verkauf ihres Geschäfts im Raum stehen...

Vor zwei Jahren verriet Carole Daily Mail, wie sie auf die Idee ihres Business gekommen war. Als junge Mutter habe die Oma von Prinz George (9) nach Party-Artikeln für Kates fünften Geburtstag gesucht. "Alles, was ich finden konnte, waren simple Clown-Teller", erzählte die dreifache Mutter. Doch sie wollte ihrem Töchterchen etwas Ausgefalleneres bieten! So habe die Britin festgestellt, dass es in diesem Bereich eine Marktlücke gab und den Entschluss gefasst, eigene Artikel zu designen.

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Getty Images Michael und Carole Middleton

Instagram / kensingtonroyal Carole Middleton und ihre Tochter Kate

