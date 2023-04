Drittes Baby: "Köln 50667"-Star Nina Noel ist schwanger!

Nina Noels (34) Familie wächst schon bald um ein weiteres Mitglied! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hatte erst vor ein paar Monaten eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Sie und ihr Liebster Tony hatten sich im Oktober 2022 verlobt. Doch das Paar darf sich nicht nur auf ihre Hochzeit, sondern auch auf eine weitere Geburt freuen: Nina ist nämlich erneut schwanger – und erwartet Baby Nummer drei!

Das verkündete die Dreifach-Mama in spe jetzt total stolz auf ihrer Instagram-Seite. Sie teilte einen kurzen Clip, in dem sie ihrer Community unter anderem einen positiven Schwangerschaftstest und die ersten Ultraschallaufnahmen ihres ungeborenen Babys präsentiert. "Baby Nummer drei ist auf dem Weg!", schrieb sie zudem voller Freude auf der Fotoplattform.

Aber nicht nur die werdenden Eltern waren bei diesen Neuigkeiten total aus dem Häuschen – auch zahlreiche Fans und Promi-Kollegen freuten sich für das Paar. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Jetzt weiß ich, warum du so gestrahlt hast und so wunderschön aussahst", gratulierte beispielsweise die einstige Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur (33).

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihren beiden Kindern im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

