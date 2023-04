Ehrlich: Priscilla Presley packt über Beziehung zu Elvis aus

Sie hat das Schweigen satt! Priscilla Presley und Elvis Presley (✝42) waren im vergangenen Jahrhundert das wohl sagenumworbenste Paar, das Hollywood zu bieten hatte. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist bekannt, doch detailliert äußerte sich die ehemalige Liebste der verstorbenen Musik-Ikone über die Jahrzehnte nur selten über deren Partnerschaft. Doch die Schauspielerin befindet sich nun auf einem Live-Podcast im Vereinigten Königreich, und: Priscilla äußert sich offen wie nie über ihre Beziehung zu Elvis!

Im Rahmen ihrer "An Evening with Priscilla Presley"-Reihe schildert die 77-Jährige: "Anfangs war die Beziehung zwischen mir und Elvis nicht sexuell, und er erzählte mir von seiner Angst, keine Karriere mehr zu haben." Zudem redeten die beiden wohl schon relativ früh in ihrer Partnerschaft über den Tod von Elvis' Mutter und wie dieser Schicksalsschlag ihn geprägt habe. "Über die Jahre wuchs meine Liebe zu Elvis stetig. Aber anfangs erzählte ich niemandem davon, dass ich ihn sehe", führt die US-Amerikanerin fort.

Es heißt, es sei sehr verwunderlich, dass Priscilla derzeit so offen über ihre Vergangenheit reden kann. Schließlich verlor die Film-Darstellerin erst vor wenigen Monaten ihre geliebte Tochter Lisa Marie (✝54), und man könne wohl denken, dass sie nach diesem Schicksalsschlag erst einmal Zeit zum Trauern benötigt. Andere Stimmen sind jedoch der Meinung, dass Ablenkung jetzt genau das sei, was die Großmutter von Riley Keough (33) braucht.

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Elvis Presley im Jahr 1967

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley im Jahr 2006

Anzeige

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Jahr 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de