"Sehr enttäuscht": So geht es Lara nach ihrem GNTM-Exit!

Sie wäre gern länger geblieben! Seit einigen Wochen sucht Heidi Klum (49) im Rahmen von GNTM wieder nach einem neuen Topmodel, und die Kandidatinnen mussten sich bereits durch so einige knifflige Challenges kämpfen. Doch in der vergangenen Folge sollte es sich für eine Teilnehmerin nun ausgemodelt haben – Lara konnte nicht überzeugen. Im Talk mit Promiflash gesteht sie: So geht es Lara nach ihrem GNTM-Exit!

Gegenüber Promiflash schildert die 19-Jährige ihre Gemütslage: "Ich war sehr enttäuscht, weil es mein absoluter Traum war, das Ding zu gewinnen. Eigentlich habe ich in den Wochen zuvor auch nie schlechte Kritik bekommen, dadurch war mein Rausschmiss für mich nochmal schlimmer." In der Episode sollten die Teilnehmerinnen einen Tanz meistern, daran sei die rothaarige Beauty wohl gescheitert. "Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht", stellt das Nachwuchs-Model klar. Für sie stehe auch außer Frage, dass sie weiterhin modeln möchte – zudem wolle die Beauty mit einem eigenen Podcast an den Start gehen.

In der kommenden GNTM-Folge werden die verbliebenen Teilnehmerinnen nun – wie von Fans schon lange erwartet – mit sechs Zusatz-Kandidatinnen konfrontiert. Die Freude bei den Nachwuchsmodels, die sich bereits im Rahmen der Show beweisen mussten, hält sich darüber wohl in Grenzen. Vor allem Anya scheint alles andere als begeistert davon und äußert in einem kurzen Trailer: "Ich finde das superunfair gegenüber uns!"

Instagram / lararollhaus Lara Rollhaus, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben/Richard Hübner Lara Rollhaus und die Elevator Boys bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Anya, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

