Shawn Mendes wieder mit seiner Chiropraktikerin gesichtet!

Update aus Shawn Mendes (24)' Liebesleben! Schon seit Wochen sorgt der Sänger in puncto Dating für Aufregung. So wurde er nach seiner Trennung von Camila Cabello (26) verdächtig oft mit Schauspielerin Sabrina Carpenter (23) gesehen. Doch damit nicht genug: Auch seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda scheint er nähergekommen zu sein! Doch für welche Frau schlägt sein Herz denn nun? Eine Beziehung zu Sabrina dementierte der 24-Jährige inzwischen. Stattdessen wurde Shawn jetzt wieder mit der 51-Jährigen gesichtet...

Paparazzi lichteten die zwei am Sonntag zusammen in Los Angeles ab. Das Pikante: Die Fotos zeigen unter anderem, wie Shawn und die 27 Jahre ältere Jocelyne sein Haus betreten! Insgesamt scheinen die zwei sich einen ruhigen Tag gegönnt zu haben: Sie waren in legerer Kleidung unterwegs. Außerdem wirken die beiden auf den Bildern sehr entspannt – und glücklich! Vor allem die Brünette grinst auf den Fotos, was das Zeug hält.

Auch wenn diese Schnappschüsse eindeutig wirken – bisher hat Shawn sich nicht dazu geäußert, wie ernst es ihm mit Jocelyne ist. Über Sabrina hingegen sagte er vor zwei Wochen im Interview mit RTL Boulevard: "Wir sind nicht zusammen." Anschließend wechselte er geschickt das Thema.

MEGA Shawn Mendes, 2023

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

APEX / MEGA Shawn Mendes, Sänger

