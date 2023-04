Zweites Kind: Das bekommen Cheyenne Ochsenknecht und Nino!

Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihr Mann Nino erwarten gerade ihr zweites gemeinsames Kind. Bislang wussten sie das Geschlecht noch nicht. Doch im Rahmen einer großen Party in der neuesten "Diese Ochsenknechts"-Folge verkündet Cheyennes Mama Natascha Ochsenknecht (58) schließlich: Es wird ein Junge! Die Influencerin hätte sich zwar lieber ein Mädchen gewünscht, ist im Nachhinein aber dennoch froh: "Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich nicht gefreut, aber war halt schon so: 'Okay, es wird jetzt ein Junge.' Aber im Endeffekt bin ich extrem happy, ich freue mich, dass wir ein Pärchen haben. Wir haben einen Jungen und ein Mädchen!"

