Datum bekannt: "Bauer sucht Frau International" startet bald

Bauer sucht Frau International-Fans aufgepasst: Der beliebte Bauer sucht Frau-Ableger geht schon bald in die nächste Runde! Auch in diesem Jahr verkuppelt Inka Bause (54) nicht nur Singles in Deutschland, sondern auch rund um den Globus. Mit dabei sind unter anderem Ezequiel aus Argentinien und Karl-Heinz aus Italien. Ob sie ihre bessere Hälfte gefunden haben, können die Zuschauer bereits in wenigen Wochen sehen. Der offizielle Starttermin wurde verkündet!

Wie der Instagram-Seite des Flirt-Formats zu entnehmen ist, bleibt die Show ihrem alten Sendeplatz treu. Die neuen Folgen werden montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Los geht es am 1. Mai. Im Anschluss gibt es zudem jeweils vier neue Episoden von Ralf, der Bauernreporter zu sehen, der die Kandidaten auf ihren Höfen besucht.

Die Teilnehmer wurden bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt. Michael aus Laos, Klaus aus Namibia und Manfred aus Paraguay sind allerdings nicht mehr dabei. Stattdessen dürfen sich die Zuschauer auf Emil aus Namibia und Tom aus Australien freuen.

