Läuft Laura Müllers OnlyFans-Karriere etwa nicht mehr gut?

Laura Müller (22) ist mit ihrem freizügigen Content im Moment wieder in aller Munde! Die Frau des Schlagersängers Michael Wendler (50) sorgte in den vergangenen Tagen immer wieder für Entsetzen bei ihren Fans: Die werdende Mutter teilte nämlich erotische Schnappschüsse von ihrem Babybauch auf der Bezahl-Plattform OnlyFans. Aber läuft Lauras OnlyFans-Karriere inzwischen etwa gar nicht mehr so gut wie am Anfang? Das lassen die aktuellen Entwicklungen auf ihrem Profil jedenfalls vermuten...

Zu Beginn ihrer OnlyFans-Laufbahn im Januar 2022 hatte sich die einstige Let's Dance-Kandidatin noch über zahlreiche Likes und dementsprechend auch viele Abos freuen können: Für ihr erstes Posting hatte sie damals beispielsweise noch 154 Gefällt-mir-Angaben und umgerechnet rund 200 Euro Trinkgeld bekommen. Doch derart hohe Zahlen blieben zuletzt aus. Die aufreizenden Babybauchfotos, die sie in dieser Woche veröffentlichte, markierten nämlich nur noch 13 Follower mit einem Like...

Trotzdem gehen Social-Media-Experten davon aus, dass Laura mit ihren umstrittenen Schwangerschaftsbildern so richtig Kohle machen kann! Der Marketing-Spezialist Christian Biedermann hatte vor einigen Wochen gegenüber RTL erklärt: "In der heißen Phase bis zur Geburt sind 50.000 Euro pro Monat realistisch." Ob der Verdienst der Mama in spe bei den aktuellen Entwicklungen auf ihrem Profil aber immer noch so hoch ausfällt, ist unklar.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, It-Girl

