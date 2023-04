Schwangere Fata Hasanović hat mit Atemproblemen zu kämpfen

Fata Hasanović (28) hat mit einigen Schwangerschaftswehwehchen zu kämpfen! Die Influencerin erlebt aktuell eine aufregende Zeit: Das Model erwartet gemeinsam mit seinem Freund das erste Baby. Die Schwangerschaft genießt die werdende Mama in vollen Zügen. Jedoch lernt sie nicht nur die schönen Seiten ihrer Schwangerschaft, sondern auch ein paar unangenehme Begleiterscheinungen kennen: Unter anderem leidet Fata momentan ziemlich stark unter Atemnot!

In ihrer Instagram-Story plauderte die Brünette aus, dass sie so ihre Probleme mit der Atmung hat: "Ich bin richtig aus der Puste die ganze Zeit." Seit Tag eins der Schwangerschaft habe sie solche Atemprobleme. "Jede normale Bewegung ist anstrengend, aber Tennis spielen geht? Was ist das?", amüsierte sie sich über ihren aktuellen Zustand.

Das ist aber nicht das einzige Schwangerschaftssymptom, das Fata aufgefallen ist: Sie hatte das Gefühl, dass sie extrem viel schwitzt. "Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich stinke. [...] Dieser hormonelle Schweiß, ich habe mich so ekelhaft gefühlt", plauderte sie jetzt aus.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

