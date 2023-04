Heidi erklärt es: Darum kommen die GNTM-Nachrücker so spät!

Die Germany's next Topmodel-Nachrückerinnen sorgten in diesem Jahr für einige Unklarheiten bei den Fans! Der Grund: Die sechs Nachzüglerinnen Ina, Nicole, Marielena, Meike, Zuzel und Charlene stießen erst jetzt – in Folge acht – zu den bisherigen Kandidatinnen dazu. Zahlreiche Fans der Castingshow hatten deshalb schon kritisiert, dass das Konzept unfair sei. Aber warum kamen die neuen Nachwuchsmodels denn eigentlich erst so spät ans Set? Jetzt erklärte Heidi Klum (49) endlich, warum die Nachrückerinnen erst so spät zum restlichen Cast dazugestoßen sind!

"Für diese Kandidatinnen habe ich mich wahrscheinlich ein kleines bisschen zu spät entschieden, weil dieser Prozess vom Casting unglaublich lange gedauert hat", betonte Heidi in der aktuellen GNTM-Folge. Zusätzlich habe es bei den sechs Nachzüglerinnen Probleme mit den Visa gegeben. "Das dauert unglaublich lange, bis beim Amt dieser Stempel drauf kommt und ihr dann endlich zu mir nach Amerika kommen konntet – und dann kam die Quarantäne et cetera...", erklärte die Modelmama die Situation.

Doch während Heidis Schützlinge in Los Angeles bereits zahlreiche Challenges gemeistert hatten, lagen die sechs Nachrückerinnen nicht etwa auf der faulen Haut! Die Experten Thomas Hayo und Nikeata Thompson (42) hatten den neuen Teilnehmerinnen Ina, Nicole, Marielena, Meike, Zuzel und Charlene in Deutschland im Rahmen eines Bootcamps einen Crashkurs im Modeln gegeben.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Getty Images Thomas Hayo bei den MTV EMAs 2022

