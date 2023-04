Drei GNTM-Girls fliegen: Auch zwei Nachrücker müssen gehen!

Heidi Klum (49) sortiert radikal aus. In der neusten Folge von Germany's next Topmodel wartete eine große Überraschung auf die 13 verbliebenen Kandidatinnen: Sechs Nachrückerinnen, darunter fünf Best-Ager-Models, zogen endlich in die Villa ein! Das sorgte jedoch nicht nur für Begeisterung unter den Nachwuchsmodels, besonders Anya fand die Situation unfair. Doch sie musste sich gar nicht erst an die Neuen gewöhnen: Heidi schmeißt zwei Nachrückerinnen direkt wieder raus!

Um die Bedingungen für alle fair zu gestalten, mussten die sechs neuen Models direkt viel nachholen: das Sedcard-Shooting, den High-Fashion-Walk in den Klamotten von Designer Yannik Zamboni und einen sexy Walk in Unterwäsche. Doch nicht alle Nachrückerinnen konnten Heidi dabei überzeugen: Gerade erst angekommen, mussten die Best-Ager-Models Zuzel und Charlene schon wieder die Koffer packen. "Dein Hüftschwung wurde dir zum Verhängnis", erklärte Heidi der 50-jährigen Zuzel – bei Charlene sei der Wäsche-Walk danebengegangen.

Doch es blieb nicht bei dieser Entscheidung: Alle Models mussten am Ende der Show noch mal mit einem improvisierten, verrückte Walk auf den Laufsteg. Danach wurde wieder ausgesiebt – diesmal traf es Leona, die im direkten Vergleich mit Mirella schlechter abgeschnitten hatte. "Ich kann jetzt echt noch nicht gehen. Ich weiß, dass ich das kann, [...] ich mache wirklich alles! [...] Ich will das wirklich so sehr", zeigte die 21-Jährige sich danach in Tränen aufgelöst.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Zuzel beim GNTM-Sedcard-Shooting 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Charlene bei GNTM 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Leona, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de