Hot or not? Schwangere Rihanna präsentiert schrägen Look

Rihanna (35) setzt neue Maßstäbe in Sachen Umstandsmode. Die Sängerin erwartet derzeit mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) ihr zweites Kind. Zusammen haben die beiden bereits einen Sohn. Ihren Babybauch weiß sie gekonnt in Szene zu setzen. Noch vor der offiziellen Bestätigung hüllte sie ihn bei ihrem Super-Bowl-Auftritt in einen knallroten Jumpsuit. Nun beweist der Popstar erneut Stilbewusstsein: Rihanna trug bei einem Dinner eine einzigartige Kombi!

Mittwochabend wurde Rihanna zusammen mit A$AP und ihrem Sohn bei einem Familiendinner in Santa Monica fotografiert. Dabei suchte sie sich zwei sehr gegensätzliche Kleidungsstücke aus. Obenrum setzte sie ihren Babybauch mit einem weiten Shirt im Trikot-Style in Szene, auf dem das Logo der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan prangte. Darunter trug sie einen langen, durchsichtigen Tüllrock. Um ihr Outfit noch etwas eleganter zu stylen, kombinierte sie dazu Sandaletten mit hohem Absatz. Ihr kleiner Sohn passte mit seiner Kleidung ganz in Weiß perfekt zu dem schwarz-weißen Look seiner Mama.

Rihanna und A$AP wurden an dem Abend vor dem Restaurant Giorgio Baldi gesichtet. Der Promi-Hotspot soll das absolute Lieblingsrestaurant der Musikerin sein. Sie soll den Italiener manchmal sogar bis zu dreimal in der Woche besuchen. Laut Daily Mail plauderte ihr Stammkellner aus, dass sie während ihrer Schwangerschaft immer das Gleiche bestelle: Ravioli, Gnocchi und Spaghetti Pomodoro.

Anzeige

MEGA Rihanna in Santa Monica 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de