Nach Parodie: Hilary Duffs Mann Matthew bei Twitter gesperrt

Damit hat er wohl nicht gerechnet. Die US-amerikanische Schauspielerin Hilary Duff (35) heiratete 2019 ihren Mann, den Musiker Matthew Koma. Im Dezember des vergangenen Jahres feierten die beiden bereits ihr dreijähriges Jubiläum als Ehepaar. Dazu machte die dreifache Mama ihrem Liebsten auch eine süße Liebeserklärung. Matthew, der für seine Parodien von Prominenten bekannt ist, hat nun aber ein ganz anderes Problem: Er wurde auf Twitter gesperrt, nachdem er sich über Gwyneth Paltrow (50) lustig gemacht hatte.

Auf Instagram schreibt er: "Eine Suspendierung ist hart. Aber es ist eine Community wie ihr, die mich positiv hält und mich auf das nächste Mal freuen lässt, wenn ich die Gelegenheit finde, einen Prominenten auf einer Social-Media-Plattform zu verkörpern." Der Grammy-Gewinner schloss mit den Worten: "Vielen Dank Gwyneth Paltrow für die Inspiration."

Es ist unklar, was Matthews Suspendierung des Kurznachrichtendienstes verursacht hat. Ein Screenshot eines seiner Tweets scheint jedoch zu zeigen, dass er Gwyneths Namen und Foto in seinem Profil verwendet und so getwittert hat, als wäre er der "Shakespeare In Love"-Star. Gwyneth äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

