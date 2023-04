Romantisch genug? "Der Bachelor"-David auf Date mit Jetty

Geht da vielleicht doch noch mehr? Seit dem 1. März dieses Jahres kann auf den deutschen TV-Bildschirmen bei Der Bachelor verfolgt werden, wie zahlreiche Mädels um das Herz des Junggesellen David Jackson buhlen. Einige der Frauen mussten die Show seitdem schon wieder verlassen – Henriette Kibat-Koops konnte der Content Creator bisher nicht einschätzen. Jetzt lud er sie zu einem kurzen Einzeldate ein. Ist sich David mit Jetty jetzt sicherer?

In der vergangenen Folge vom Mittwoch ist zu sehen, wie David und Jetty ein romanisches Picknick am Strand genießen und sich dabei offenbar einander öffnen können. Sie berichtete ihm, dass es ihr schwerfiele, sich zu öffnen, aber dennoch "mega Lust" habe, ihn weiter kennenzulernen. Je länger das Date andauerte, desto tiefgründiger schien das Gespräch zu werden. Jettys Aussage "Ich weiß, dass ich die Zeit mit dir sehr genieße" führte zu intensiven Blicken zwischen den beiden und zu vielen nervösen Lachern. Sieht doch so aus, als würde da eine Chance auf mehr bestehen.

Oder? "Ich kann es noch nicht ganz so einordnen, vor allem weil ich mit anderen Frauen jetzt auch schon weiter bin", äußerte sich David hinterher in einem Einzelinterview, ergänzte aber: "Aber ich merke schon, dass da was passiert." Auch Henriette fängt an, von einer rosaroten Brille zu berichten.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL David Jackson und Henriette Kibat-Koops, "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Henriette Kibat-Koops und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL David Jackson und Leyla Lahouar bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de