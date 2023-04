Seltene Bilder: Tristan Thompson holt True vom Tanzkurs ab

Tristan Thompson (32) geht seinen Vaterpflichten nach! Mit seiner Ex-Freundin Khloé Kardashian (38) hat der Basketballer eine Tochter und einen Sohn. Auch nach der Trennung wollen der Sportler und der Realitystar gemeinsam für ihren Nachwuchs da sein. Im Vergleich zu seiner einstigen Partnerin wird der Kanadier in der Öffentlichkeit selten mit seiner Ältesten gesichtet. Doch auf neuesten Schnappschüssen ist Tristan mit True (4) zu sehen!

Paparazzi erspähten den 32-Jährigen, wie er mit seinem Töchterchen Hand in Hand in Calabasas unterwegs war. Tristan holte True vom Tanzunterricht ab und die beiden gingen anschließend gemeinsam zum Auto. In ihrem rosafarbenen Ballettoutfit sah die Vierjährige einfach nur niedlich aus. Tristan erschien in einem sportlichen schwarzen Look.

Nach dem Liebes-Aus mit der Mutter der Kleinen musste er heftige Kritik einstecken. Laut einigen Fans verbringt Tristan gar nicht so viel Zeit mit seiner Tochter, wie er stets vorgibt. Nachdem er vergangenen Juli ein Selfie mit seiner Kleinen geteilt hatte, kam es auf Reddit zu einer hitzigen Diskussion. User waren der Meinung, dass der NBA-Profi "einen Haufen Fotos auf einmal gemacht und sie Wochen später gepostet [hat], damit es so aussieht, als sei er mit seinen Kindern zusammen."

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

@CelebCandidly / MEGA True mit ihrem Vater Tristan Thompson, April 2023

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Tochter True, Juli 2022

