Sind die DSDS-Stars Lawa Baban und Adriano etwa zusammen?

Hat sich bei DSDS in diesem Jahr etwa wieder ein Pärchen gefunden? Die Castingshow hat schon oft indirekt als Kuppelformat fungiert. Das bekannteste Beispiel sind wohl Sarah Engels (30) und Pietro Lombardi (30), die nach ihrer Teilnahme 2011 geheiratet und einen Sohn bekommen haben – inzwischen sind sie aber längst getrennt. Auch Pia-Sophie Remmel und Kevin Jenewein sind seit DSDS 2021 zusammen. In diesem Jahr scheint es ebenfalls gefunkt zu haben: Sind Adriano Percoraro und Lawa Baban etwa ein Paar?

Via Instagram veröffentlichte der Ex-Kandidat, der in den Recalls rausgeflogen ist, jetzt einen vielsagenden Beitrag! Adriano teilte ein Foto von sich und Lawa, das im Rahmen der ersten Liveshow vergangenen Samstag entstanden ist: Sie hockt auf der Bühne, während er neben ihr steht – und der Beau umarmt die schöne Halbfinalistin ziemlich innig! Doch viel deutlicher ist seine Bildunterschrift: "Ich liebe dieses Bild von uns und ich liebe dich!", betonte Adriano mit einem roten Herz und schwärmte weiter: "Guckt mal Leute, ich halte eine Göttin in meinen Händen."

Lawa antwortete auch ziemlich begeistert auf Adrianos Post: "Addi, ich lieb dich so. Es war so schön, dass du dabei warst und diesen Moment mit mir geteilt hast. Wir sind so süß, oh mein Gott", jubelte sie in den Kommentaren. Aber ist hier wirklich von romantischer Liebe die Rede – oder ist das Ganze bloß platonisch? Auch ihre Fans fragen sich bereits: "Seid ihr zusammen?" Bisher gibt es darauf aber keine klare Antwort.

Instagram / lawaofficial Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Gregorowius Adriano Percoraro beim DSDS-Casting

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

