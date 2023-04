Aleks Petrovic und Vanessa haben flauschigen Familienzuwachs

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu helfen einem Tier in Not! Der Reality-TV-Star lernte seine aktuelle Partnerin bei Temptation Island V.I.P. kennen – er war als vergebener Mann in der Show, sie als Verführerin. Inzwischen sind die beiden schon eine ganze Weile zusammen und leben auch schon in einer gemeinsamen Wohnung. Nun bekommt ihre kleine Familie Verstärkung: Aleks und Vanessa haben einen kleinen Hund aufgenommen!

Die beiden sind gerade in Serbien und meldeten sich von dort aus nun mit überraschenden Neuigkeiten: "Wir haben dieses wunderbare und megasüße Lebewesen in diesem Müllberg entdeckt", erzählten sie in ihrer Instagram-Story und zeigten einen kleinen Hundewelpen. "Diese süße Hündin wurde dort einfach ausgesetzt. Sie war stark am Zittern und drohte zu unterkühlen, deshalb mussten wir ihr schnell helfen", fügten sie hinzu. Daraufhin kümmerten die beiden sich wohl um die medizinische Erstversorgung und brachte die Fellnase, der sie den Namen Mala gegeben haben, zum Tierarzt.

Aleks und Vanessa scheinen sich direkt in die kleine Hündin verliebt zu haben – und planen offenbar sogar, sie mit nach Deutschland zu nehmen. "Wenn alles passt, dann machen wir die Papiere fertig und nehmen das kleine Schmuckstück mit nach Hause", kündigte der Influencer überglücklich an.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Vanessa Nwattu mit dem Hundewelpen Mala

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de