Große Ehre: Johnny Depps neuer Film eröffnet Filmfestspiele

Johnny Depp (59) feiert sein Comeback im großen Stil. Nachdem der Hollywoodschauspieler durch den Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) ein wenig in Verruf geraten war, kehrt er nun auf die große Leinwand zurück. Im Sommer 2022 begannen die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Jeanne du Barry". In dem Historiendrama verkörpert er König Ludwig XV. Und nun darf Johnny mit dem Streifen sogar die Filmfestspiele in Cannes eröffnen.

Wie unter anderem Spiegel berichtet, konnte Johnny eine wichtige Location für seine Rückkehr ins Kinogeschäft an Land ziehen. Sein neuer Film wird nicht nur das bedeutende Filmfestival im französischen Cannes eröffnen, sondern feiert dort sogar Weltpremiere. Neben Johnny wird dann wahrscheinlich auch die Produzentin des Projekts, Maïwenn Le Besco, mit dabei sein. Die Französin entwickelte den Film und spielt selbst die Jeanne. Für Johnny könnte es wohl kaum eine bessere Plattform für sein Comeback geben, denn Cannes gilt als eines der größten und wichtigsten Filmfestivals überhaupt.

Doch die Rolle ist nicht Johnnys einziger großer Job nach der Gerichtsverhandlung. Im August 2022 verriet der 59-Jährige Hollywood Reporter, dass er zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder Regie führen darf. Er verfilmt die Biografie eines italienischen Künstlers. "Die Lebensgeschichte von Mr. Modigliani auf die Leinwand bringen zu dürfen, ist für mich eine große Ehre", freute er sich.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Maïwenn Le Besco auf dem Filmfestival in Zürich 2020

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

