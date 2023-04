Krise im Paradies? Yeliz Koc entfolgt ihrem Jannik auf Insta

Ist Wolke sieben etwa schon abgestürzt? Yeliz Koc (29) hatte sich in ihrer Show Make Love, Fake Love auf die Suche nach der großen Liebe begeben – und sie offenbar in Jannik Kontalis gefunden. Die beiden sind nach der Show ein Paar geworden und haben viel Zeit miteinander verbracht. In den vergangenen Wochen war es aber eher ruhig um die Turteltäubchen. Die Indizien deuten auf eine Beziehungskrise: Yeliz ist Jannik entfolgt!

Bei einem Besuch auf der Instagram-Seite der Influencerin fällt direkt auf: Die Pärchenbilder mit Jannik wurden entfernt! Der Videoproduzent ist zwar noch auf Gruppenbildern mit anderen Kandidaten der Show zu sehen, doch von der trauten Zweisamkeit keine Spur. Die Fotos, die in der Sendung entstanden sind, sind noch online. Yeliz folgt ihrem Schatz auch nicht mehr – Jannik ihr aber schon! Es scheint irgendetwas in der Luft zu liegen.

Mitte März eröffnete der Influencer im Interview mit Promiflash, dass die beiden jede freie Minute miteinander verbringen würden. "Wir sehen uns jeden Tag 24/7. Wir leben zusammen", erzählte er. Ob sich die Situation nun geändert hat, wurde von beiden Seiten noch nicht bestätigt.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de