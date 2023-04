Mit Jeremy? Stefanie Giesinger teilt Turtelvideo am Strand

Präsentieren sie hier ihre Liebe? Stefanie Giesinger (26) wird nach der Trennung von Marcus Butler (31) eine neue Liaison nachgesagt. Das Model soll den Unternehmer Jeremy Steeb daten – und das laut Medienberichten schon seit August. Auf seinem Social-Media-Profil hinterließ sie bereits ein rotes Herz-Emoji, was ziemlich verdächtig ist. Und jetzt scheint sie nachzulegen: Stefanie teilt ein Turtelvideo – etwa mit Jeremy?

In ihrer Instagram-Story postet sie eine traumhafte Kulisse – und davor sind anscheinend Stefanie und Jeremy zu sehen! Durch die Entfernung und den Winkel sind die Gesichter zwar nicht zu erkennen, doch die Locken des Mannes passen definitiv zu Jeremy. Er hilft der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin liebevoll, auf einen Stein zu kommen. Zuvor teilte sie einen Clip, in dem der Lockenkopf zu sehen ist – das versah sie mit einem pinken Herz. Ob nun Schluss mit der Geheimhaltung ist?

Ihre vorherige Beziehung mit Marcus lief ziemlich öffentlich ab. Sie zeigten regelmäßig niedlichen Pärchen-Content. Umso auffälliger war es dann, als dieser plötzlich auf ihren Netz-Profilen fehlte. Die Krisengerüchte hielten sich lange. Im Oktober 2022 bestätigte der Brite dann tatsächlich die Trennung.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, April 2023

Anzeige

Instagram / jeremysteeb Jeremy Steeb, Unternehmer

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de