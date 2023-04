Nach heißem Shooting: Rumer Willis spaziert im Schlabberlook

Rumer Willis (34) lässt es sich gut gehen. Die Schauspielerin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Ihre Fans erfreut sie regelmäßig mit Bildern ihres wachsenden Babybauchs. Und auch eine Babyparty hatte die Tochter von Bruce Willis (68) schon geschmissen. Kurz vor der Geburt ließ sie zuletzt noch mal ein heißes Fotoshooting machen. Nun scheint es bis zur Geburt nicht mehr lange zu sein: Rumer ging hochschwanger in Jogginghosen spazieren.

Am Donnerstag wurde Rumer bei einem Ausflug in Los Angeles gesehen. Und ihr Look war mehr als lässig: Sie lief in einer bunten Jogginghose mit Batikmuster und einem weiten T-Shirt los, um sich einen Smoothie und einen Salat zu holen. Dazu kombinierte sie ein paar bequeme Hauspuschen. Unter dem fliegenden Stoff des Shirts kam vor allem ihr großer Babybauch gut zur Geltung.

Ihre Entbindung scheint Rumer auch schon durchgeplant zu haben. Über Instagram hatte sie ihren Fans erzählt, wie sie sich die Geburt vorstellt. "Als ich mich auf mein drittes Trimester zubewegte, wusste ich, wie wichtig es ist, meinen Beckenboden zu dehnen. Vor allem, da ich bei der Geburt keine Medikamente nehme", hatte die 34-Jährige erklärt. Das bedeutet, dass sie die Ankunft ihres Babys völlig ohne Schmerzmittel erleben wird.

GP/ MEGA Rumer Willis im April 2023

Courtesy of NAKEDCASHMERE/MEGA Rumer Willis im April 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

