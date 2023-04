Schneepflug-Unfall: Das schrieb Jeremy Renner seiner Familie

Jeremy Renner (52) musste eine schreckliche Zeit durchmachen – im Januar wurde der Marvel-Star bei einem tragischen Unfall von einem Schneepflug überfahren. Mit gravierenden Verletzungen wurde der Schauspieler ins Krankenhaus eingeliefert und befand sich lange in einem äußerst kritischen Zustand. Er rechnete selbst mit dem schlimmsten und tippte sogar letzte Worte an seine Familie in sein Handy – nun verrät Jeremy was in den Nachrichten an seine Liebsten stand!

In einem emotionalen Gespräch für ein ABC-Special spricht der 52-Jährige unter Tränen über die schrecklichen Momente nach dem Horror-Unfall, in der er um sein Leben bangen musste. Jeremy schrieb damals im Krankenhaus Notizen an seine Familie mit einem letzten Wunsch: "Lasst mich nicht an Schläuchen leben, an einer Maschine." Er wollte seiner Familie offenbar keine Last auferlegen. "Und wenn meine Existenz von Drogen und Schmerzmitteln abhängt, dann lasst mich jetzt gehen", hieß es in seiner Nachricht.

Mittlerweile geht es dem "Hawkeye"-Darsteller aber wieder besser – er könnte demnächst wohl schon wieder wie gewohnt vor der Kamera stehen! "Es besteht kein Zweifel daran, dass er vielleicht etwas zurückhaltender sein wird, wenn es darum geht, seine eigenen Stunts zu machen. Aber es wird keine körperlichen Einschränkungen geben", erklärte der Arzt Dr. Christopher Vincent gegenüber Access Hollywood.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner im November 2021

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Marvel-Darsteller

