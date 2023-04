Coole Aktion: Fürst Albert packt bei Stadtreinigung mit an!

Fürst Albert (65) hilft, wo er kann! Der monegassische Regent ist bekannt dafür, sich sehr für die Umwelt zu interessieren und einzusetzen. Der Sohn von Grace Kelly (✝52) setzt sich beispielsweise seit Jahren für das Ende der Jagd auf Wale, Haie sowie die Überfischung der Meere ein. Doch auch weiter weg vom Wasser möchte Albert, dass Natur und Landschaft in Ordnung gehalten werden. Deswegen half der Fürst dabei, die Straßen von Monaco von Müll zu befreien!

Am vergangenen Montag nahm der Gatte von Fürstin Charlène (45) an einer Stadtreinigung teil. An der ehrenamtlichen sowie sportlichen Aktion wirkte nicht nur Albert mit, sondern auch zahlreiche monegassische Olympiateilnehmer. Bei der Aktion ging es darum, während eines organisierten Marsches so viel Müll wie möglich einzusammeln – wie die Bilder belegen, packte der 65-Jährige dabei tatkräftig mit an!

König Charles (74) interessiert sich ebenfalls für die Umwelt und rief bereits zahlreiche Stiftungen ins Leben, welche diese schützen sollen. Somit fand Albert in dem britischen Regenten einen royalen Best Buddy. "Ich bewundere seinen Kampf für viele große Schlachten", hatte der Monegasse im Interview mit People im Januar geschwärmt.

Getty Images Fürstin Charlène und Prinz Albert II. von Monaco im November 2022

Mika Alesi / Palais princier Fürst Albert bei einer Stadtreinigung im April 2023

Getty Images Fürst Albert und Prinz Charles im August 2001

