Fieser Beauty-Fail! Kylie Jenner fielen die Augenbrauen aus

Kylie Jenner (25) hat im Laufe ihrer Karriere schon so einige Beauty-Experimente durchgemacht! Die Tochter der Keeping up with the Kardashians-Ikone Kris Jenner (67) probiert nicht nur immer wieder neue Make-up-Looks aus – die Unternehmerin hatte sich in der Vergangenheit beispielsweise auch schon ihre dunklen Haare komplett hellblond bleichen lassen. Doch ein anderer Versuch ging ziemlich nach hinten los: Kylie fielen nach einem Bleaching die Augenbrauen aus!

Gegenüber Vogue berichtet die 25-Jährige, dass ihre langjährige Visagistin und Freundin Ariel Tejada ihr vor einiger Zeit für ein Kampagnen-Shooting die Augenbrauen bleichen wollte. Die Aktion endete allerdings in einem regelrechten Beauty-Desaster. "Ich glaube, Ariel hat das Bleichmittel zu lange drauf gelassen und meine Augenbrauen sind ausgefallen", ruft sich die Mega-Influencerin in Erinnerung.

Den Augenbrauen-Fail nahm Kylie aber wohl nicht allzu ernst – im Gegenteil! Offenbar nimmt die zweifache Mutter den kleinen Unfall mit einer ordentlichen Portion Humor. "Es ist schon okay, denn dünne Brauen sind im Trend", betont sie. Sie versuche trotzdem bis heute, ihre Brauen wieder so buschig wie vor dem Vorfall wachsen zu lassen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

