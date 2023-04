Keke Palmer dankt ihrem Baby Leodis für ihre neuen Kurven

Ihr Körper hat sich verändert! Schauspielerin Keke Palmer (29) und ihr Partner Darius Jackson wurden im Februar zum ersten Mal Eltern. Ihre Fans lässt sie seitdem in unregelmäßigen Abständen an ihrem Dasein als Mutter teilhaben. In ihrer neuen Rolle geht die Neu-Mama voll auf, erklärt ihren Followern aber auch, dass sich einiges verändert hat: Keke dankt ihrem Sohn jetzt für ihren neuen Körper!

In einem neuen Instagram-Video spricht die Beauty jetzt darüber, wie ihr Körper sich seit der Geburt von Söhnchen Leodis verändert hat: "Dank ihm bin ich nicht nur meine Pickel losgeworden. Dank Leodis habe ich auch Kurven bekommen!" In der Überschrift zu einem Video, in dem sie ihren veränderten Körper in einem hotten Outfit präsentiert, erklärt die "True Jackson"-Darstellerin, dass sie vor ihrer Schwangerschaft weder Hüften, Hintern noch Brüste hatte.

Ihre erste Schwangerschaft machte Keke nach vielen Spekulationen ihrer Fans bei Saturday Night Life öffentlich. "Es nervt, wenn online Gerüchte verbreitet werden. Es nervt noch mehr, wenn die Leute recht haben. Ich freue mich so sehr. Leute, ich werde Mama", erklärte sie in der Show.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer im November 2022

Anzeige

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de