Nach Scheidung: Emily Ratajkowski denkt nicht an Männer

Sie hat nun alles andere im Kopf als Männer. Emily Ratajkowski (31) und Sebastian Bear-McClard (36) trennten sich im vergangenen Sommer. Die Zeit nach dem Liebes-Aus mit dem Filmproduzenten beschreibt die 31-Jährige als schrecklich – es ist sogar wohl eines der traumatischsten Ereignisse ihres Lebens gewesen. Bereit für einen neuen Mann ist das Model danach wohl noch nicht – oder etwa doch?

"Ich denke definitiv immer noch nicht an Männer", sagte sie der Los Angeles Times in einem Interview und behauptete, dass es "eine Million verrückte, ungenaue" Gerüchte über ihren Beziehungsstatus im Internet gibt. "Obwohl, ja. Wissen Sie, manchmal passieren Dinge einfach." Die Autorin erzählte dem Magazin, dass sie sich mehr auf die Erziehung des zweijährigen Sylvester konzentriere. "Ich arbeite, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich bin so beschäftigt, dass es einfach ist, nicht daran zu denken", erklärte sie.

Doch stimmt das wirklich? Harry Styles (29) und Emily knutschten nämlich kürzlich in aller Öffentlichkeit. Schon vorher hatte sie bestätigt, dass sie seit Anfang Februar jemanden ernsthaft kennenlernt: "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist." Ob sie damit den Sänger meint?

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de