Rumer Willis hofft, ihr Baby wird albern wie Demi und Bruce

Nicht mehr lange und ihr Baby ist da! Rumer Willis (34) und ihr Partner Derek Richard Thomas erwarten gerade ihr erstes Kind. Zuletzt erklärte die Schauspielerin, dass sie plane, ihr Baby ohne Medikamente zur Welt zu bringen. Sie überlegt auch schon, nach welchem Familienmitglied ihr Sprössling wohl kommt. Rumer hofft, dass ihr Nachwuchs Charakterzüge von Oma Demi Moore (60) und Opa Bruce Willis (68) haben wird!

In einem Interview mit People erklärte die 34-Jährige: "Wir sind alle albern. Meine Mama war so, mein Papa auch. Wir sind eine schräge Familie und das liebe ich sehr! Ich hoffe, mein Kind hat das auch in den Genen. [...] Ich bin so froh, dass ich meiner Familie nahe stehe und mich auf sie verlassen kann!" Darüber hinaus sei sie gespannt herauszufinden, wie das neue Familienmitglied klingen werde, weil jeder seinen wiedererkennbaren Sound hat. Rumers Kind wird das erste Enkelkind ihrer Eltern sein. Sie freue sich, ein neues Mitglied in die große Patchwork-Familie zu bringen.

Rumer erzählt auch von den Ratschlägen, die sie von ihren Eltern bekommen hat: "Sie sagten nur: Du hast keine Kontrolle darüber, wie Dinge laufen. Sei nett und nachgiebig mit dir selbst!" Sie sei auch darauf vorbereitet, dass sie später ihre Kleidung mit ihrem Spross teilen müsse und erklärt hier lachend: "Wir klauen uns heute noch gegenseitig Klamotten, dabei wohnen wir nicht mehr zusammen."

Rumer Willis mit ihrer Mutter Demi Moore im Februar 2020 in Beverly Hills

Rumer Willis im April 2023

Emma Heming, Bruce Willis und Rumer Willis, Oktober 2010

