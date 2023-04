Schwangerschafts-Glow: Rihanna schwärmt von Rolle als Mutter

You got that Glow, Girl! Sängerin Rihanna (35) ist wieder schwanger und zeigt stolz ihre Babykugel. Mit ihrer enthüllenden Performance bei der diesjährigen Super-Bowl-Halbzeitshow sorgte die Beauty bereits für viel Aufsehen. Ende März feierte sie ihren 35. Geburtstag. Mit dabei waren natürlich auch Boyfriend ASAP Rocky (34) und ihr zehn Monate alter Erstgeborener. Jetzt packt Riri über ihren Mama-Lifestyle aus!

TMZ berichtet, dass ein Fotograf vor einem Restaurant in Santa Monica fragte, wie die Schwangerschaft Rihannas Leben verändert habe. Ohne zu zögern, sagt die 35-Jährige schwärmend: "Mutterschaft ist der Hammer! Es ist das Größte für mich." Und das sieht man dem Popstar auch an! Mit Oversize-Trikot und langem Tüllrock setzt sie neue Maßstäbe in der Welt der Umstandsmode!

Vergangene Woche postete die "Diamond"-Interpretin zudem neue Schnappschüsse von einem Event ihrer eigenen Lingerie-Brand auf Instagram. Ihre Fans lieben das neue Muttersein an ihr. "Das nenn' ich mal einen coolen Mama-Style!" oder "Du bist so schön, behalte dein Strahlen!" kommentierten einige ihrer Fans begeistert unter den Post.

Getty Images Rihanna bei den Academy Awards 2023

Action Press Rihanna, Sängerin

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

