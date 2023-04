Nach Belästigungsvorwurf: Verena Kerth hält zu Marc Terenzi

Verena Kerth (41) steht ihrem Verlobten bei. Vor wenigen Tagen kamen beunruhigende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Laut Medienberichten ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig aktuell gegen Marc Terenzi (44). Der Grund: Seine Ex-Freundin beschuldigt den Sänger, ihre minderjährige Tochter sexuell belästigt zu haben. Nach der Trennung habe der ehemalige Boyband-Star angeblich weiterhin die Nähe zu der damals 15-Jährigen gesucht. Die Verlobte des gebürtigen US-Amerikaners äußerte sich bislang nicht zu diesem Vorwurf – allerdings steht Verena Marc auf andere Art und Weise bei.

Auch wenn Verena sich bislang nicht zu den aktuellen Ermittlungen gegen ihren Partner meldete, verdeutlicht die 41-Jährige nun mit einer Instagram-Story, dass sie zu Marc steht. Neben einem Besuch beim Zahnarzt und einer frischen Maniküre teilt sie am Samstag auch eine Sequenz, in der sie auf ein Werbeplakat von sich und dem Dreifachpapa zeigt. Damit scheint sie auf ganz undramatische Art und Weise deutlich zu machen: Sie steht weiterhin zu Marc!

Bevor die Ermittlungen gegen Marc an die Öffentlichkeit kamen, wurden auch Zoff-Gerüchte zwischen ihm und Verena laut – immerhin wurden die beiden mit blauen Augen gesichtet. "Warum rechtfertige ich mich nicht? Das hat ganz allein die Bewandtnis, dass ich all diesen Leuten, die momentan so viele Unwahrheiten verbreiten, absolut keine Plattform mehr bieten möchte", erklärte Verena schließlich doch im Netz auf die vielen Fragen bezüglich der Spekulationen.

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Jahr 2023

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

