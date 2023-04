Seit Serien-Aus: Drake Bell und Josh haben keinen Kontakt

Sie haben sich nichts mehr zu sagen! Vor 16 Jahren lief die beliebte Serie "Drake & Josh" im Fernsehen. Drake Bell (36) und Josh Peck (36) faszinierten als ungleiches Brüderpaar die Fans, die trotz regelmäßiger Reibereien immer wieder zueinandergefunden haben. Privat soll es aber ganz anders zwischen den beiden zugehen. In einem Podcast erklärt Josh das momentane Verhältnis zu Drake.

Nachdem Josh seinen ehemaligen Serienbruder im Jahr 2017 nicht zu seiner Hochzeit einlud, begann das Netz zu spekulieren. Jetzt klärte Josh im Podcast "BFFs" auf, wie es um ihn und seinen einstigen Serienkollegen wirklich steht. "Das schmutzige kleine Geheimnis war, dass Drake und ich in den zehn Jahren, nachdem wir die Serie gemacht haben, nicht in Kontakt geblieben sind", erklärt Josh. "Also habe ich ihn nicht zu meiner Hochzeit eingeladen, weil ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen habe", stellt der 36-Jährige klar.

Doch im Jahr 2019 gaben Drake und Josh den Fans Hoffnung auf ein "Drake & Josh"-Revival. Aber das Serien-Comeback wurde nicht umgesetzt. Schuld daran soll das Drehbuch gewesen sein, welches Josh verfasste. Darin wird Drake als gescheiterter Musiker beschrieben. Da er neben der Schauspielerei auch als Musiker tätig ist, bewertete seine Frau Janet das als "eine direkte Beleidigung", heißt es laut Hollywood Life.

Instagram / paigeobrienn Paige O'Brien und Josh Peck im Dezember 2020

Getty Images Josh Peck und Drake Bell im August 2004

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Glaubt ihr Drake und Josh werden irgendwann wieder Kontakt haben? Nee, da ist zu viel vorgefallen... Ich habe noch Hoffnung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



