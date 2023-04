Tourgeheimnis enthüllt: So bleibt Taylor Swift unentdeckt

Das Versteckspiel hat ein Ende! Taylor Swift (33) steht gerade für ihre "The Eras Tour" regelmäßig auf der Bühne. Clips der Tour gehen immer wieder viral, aber auch Gerüchte um mögliche Ehrengäste, Überraschungssongs und Ähnlichen beschäftigen ihre Anhänger, die Swifties. Der Fragenkatalog der Fans ist lang, auch darauf zu finden: Wie kommt Taylor unbemerkt auf die Bühne? Ein Fan hat dieses Geheimnis jetzt lüften können!

Viele Fans vermuteten, dass Taylor mit einem Hausmeisterwagen unbemerkt zur Bühne gelangen würde. Der Wagen sei das einzige Objekt gewesen, in dem die Sängerin heimlich von A nach B hätte kommen können. Ein glücklicher Fan nutzte bei Taylors Show in Arlington, Texas, die Chance und filmte den Wagen für ein TikTok-Video! Darin zu sehen ist, wie die Sängerin am Bühneneingang die Seite des Rollwagens öffnet und die Treppe zur Bühne hinaufgeht.

Die Swifities sind von dem Video total begeistert und fühlen sich auch in ihren Theorien rund um Taylor bestätigt: "Und genau aus dem Grund, denken Leute, wir sind verrückt. Unsere Theorie war korrekt", heißt es hier unter anderem. Viele Fans vermuten nun aber auch, dass Taylor ihren Weg zur Bühne noch mal verändern wird, um ungesehen vor Showbeginn zur Bühne zu gelangen.

