Wieder happy: Victoria Swarovski präsentiert ihre neue Liebe

Victoria Swarovski (29) schwebt wieder im siebten Himmel! Erst ist im vergangenen Februar wurde bekannt gegeben, dass ihr Ehemann Werner Mürz und sie sich scheiden lassen. Die Let's Dance-Moderatorin und der 17 Jahre ältere Immobilienunternehmer hatten erst 2017 in einer pompösen Zeremonie geheiratet. Doch das Ehe-Aus scheint sie jetzt schon überwunden zu haben: Im Netz präsentiert Victoria den Fans nun ihren neuen Freund!

Auf Instagram postet sie ein Foto, auf dem sie und ihr neuer Partner von hinten zu sehen sind: Auf einem Stein sitzend blicken sie über eine schöne Landschaft, während Victoria sich an ihren Liebsten kuschelt. Das Liebes-Outing garniert sie mit zahlreichen Herzen und einem pfiffigen Oster-Wortspiel: "No-Bunny compares to you" (zu Deutsch etwa: "Kein Hase ist mit dir vergleichbar"). Scheint, als sei die Sängerin nun mit dem Richtigen an ihrer Seite wieder richtig glücklich.

Doch nicht nur Victoria ist total happy – auch ihre Promikollegen zeigen sich in den Kommentaren ganz begeistert von dem Post! "Freue mich so für dich", schwärmt besipielsweise Liz Kaeber (30). Auch Jessica Haller (32), Massimo Sinató (42), Motsi Mabuse (41) oder Kay One (38) hinterlassen zahlreiche Herz-Emojis.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski mit ihrem neuen Freund

Getty Images Victoria Swarovski, Oktober 2022

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Victoria Swarovski beim Lascana Fashion Boat im Rahmen der Berlin Fashion Week

