"Zauberer vom Waverly Place"-Rolle Alex sollte lesbisch sein

Ist der Disney Channel zu konservativ eingestellt? Von 2007 bis 2012 verkörperte Selena Gomez (30) in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place“, die junge Hexe Alex Russo. Diese Rolle war das Karrieresprungbrett für die heute erfolgreiche Sängerin gewesen. Allerdings blickt die Brünette nicht so gerne auf ihre Zeit bei Disney zurück, da sie stark unter dem Druck gelitten hatte, immer perfekt sein zu müssen. Vielleicht hätte Selena der Druck genommen werden können – denn Alex Russo sollte ursprünglich Teil der LGBTQ-Community sein!

Im Podcast "Wizards Of Waverly Pod" erzählte der ausführende Produzent Peter Murrieta, dass er sich immer vorgestellt hatte, dass Gomez' Figur Alex Russo eine homosexuelle Beziehung zu ihrer Freundin Stevie haben würde. Die andere Zauberin, die von Hayley Kiyoko (32) gespielt wurde, stieß in der dritten Staffel zur Serie. "Ich wünschte, wir hätten mehr mit dem spielen können, was für viele von uns ziemlich offensichtlich war", gab der Produzent zu. Hayley hatte sich später als lesbisch geoutet.

Die kulturell konservative Einstellung des Disney Channel während der Ausstrahlung der Serie verhinderte jedoch, dass es jemals eine explizite LGBTQ-Figur gab oder eine gleichgeschlechtliche Anziehung dargestellt wurde. Seit Kurzem gibt es ein paar queere Charaktere in Zeichentrickfilmen, allerdings bleiben sie mit echten Menschen eher eine Seltenheit.

Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place"

Hayley Kiyoko bei den Radio Disney Music Awards 2013

Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place" auf der D23 Expo in Anaheim im September 2009

