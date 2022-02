Ob The Weeknd (32) diese Freundschaft wohl komisch findet? Der Musiker konnte bereits einige Promidamen von sich überzeugen. Unter anderem datete der "Starboy"-Interpret Chantel Jeffries (28), Bella Hadid (25) und angeblich auch Angelina Jolie (46). Zuletzt wurde der 32-Jährige knutschend mit Simi Khadra abgelichtet. Ob er die DJane wohl über seine Ex Selena Gomez (29) kennenlernte? Immerhin ist die Sängerin seit Jahren mit Simi befreundet!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Good for you"-Interpretin kürzlich mehrere Fotos, die sie mit Simi und deren Schwester Haze zeigen. Offenbar hatten die drei Frauen gerade eine Menge Spaß, denn sie lachen herzlich, während Sel Simi sogar in den Arm nimmt. Zu den Aufnahmen schrieb die 29-Jährige nur: "Seit 2013!" Die Frauen verbindet also mittlerweile eine neunjährige Freundschaft.

Doch Simi ist nicht nur mit Selena befreundet – die Musikerin kennt The Weeknds Ex Bella ebenfalls recht gut! Ihr Bruder Fai ist nämlicher ein enger Freund des schönen Models und auch die beiden Frauen wurden schon öfter gemeinsam gesichtet.

Getty Images The Weeknd und Selena Gomez im September 2017

Instagram / selenagomez Haze Khadra, Selena Gomez und Simi Khadra

Getty Images Bella Hadid, Model

