Matt Damons Tochter macht sich über seine Filme lustig!

Matt Damon (52) muss zu Hause wohl einiges aushalten! Der Schauspieler erlangte insbesondere mit seinen Filmen "Good Will Hunting" und "Der Soldat James Ryan" weltweite Bekanntheit. Sogar einen Oscar und einen Golden Globe durfte der US-Amerikaner für seine Leistungen bereits mitnehmen. Eine Kritikerin bleibt dem Hollywoodstar jedoch – und das ist vielleicht sogar seine größte: seine Tochter! Isabella zieht Matt mit seinen Filmen nämlich ganz schön auf!

"Meine 16-jährige Tochter mag es, mir das Leben schwer zu machen und sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie keinen Film sehen möchte, in dem ich mitspiele, wenn sie denkt, dass er gut ist", erzählt der Filmstar bei "Late Night with Seth Meyers". Insbesondere "The Great Wall" falle ihr zum Opfer. Isabella bezeichnet den Film nämlich stets bloß als "The Wall". Als Matt sie auf den vollständigen Namen seines Streifens hinwies, habe der Teenager bloß geantwortet: "Dad, an diesem Film ist gar nichts great [zu deutsch: großartig]."

Erst kürzlich brachte Matt sogar seine gesamte Familie mitsamt seinen Töchtern zu der Premiere von "Air", obwohl er sie normalerweise eher aus der Öffentlichkeit heraushält. Während sich der Schauspieler und seine Partnerin schlicht in Schwarz kleideten, wagte vor allem Isabella einen etwas auffälligeren Look und entschied sich für ein lockeres Kleid mit Blümchen-Muster.

