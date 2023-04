Romantischer Antrag: "Bauer sucht Frau"-Arne hat Ja gesagt!

Bei Arne Traupe und Antje Hielscher steht das nächste Kapitel an! Die beiden hatten sich in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau kennen und auch lieben gelernt. Im Eiltempo gab die Podologin ihr Leben für ihren Liebsten auf und zog sogar zu ihm. Zwischen dem Milchviehwirt und seiner Auserwählten läuft es augenscheinlich prima. Und genau deswegen ging Antje vor Arne auf die Knie – und er sagte Ja!

In der Spezialausgabe von "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" hatte Antje einen tierisch romantischen Antrag geplant. Im Kuhstall ging sie vor ihrem Partner auf die Knie – zuvor hatte ein Kälbchen die Frage "Willst du mich heiraten?" in Form einer roten Schleife um den Hals getragen. Strahlend nahm Michael den Antrag an. "Ja, natürlich Antje", erklärte er überzeugt. Mit ihr hat der Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat augenscheinlich seine Traumfrau gefunden. "Antje ist auf jeden Fall die große Liebe meines Lebens", schwärmte der Milchviehwirt.

Ihren romantischen Kniefall hatte Antje nicht alleine geplant. Michael Kaufmann und sein Partner Manuel halfen ihr dabei und brachten das niedliche Kälbchen zum Stall, welches die Fragen aller Fragen überbrachte. Als Arne den Antrag annahm, freuten sich die beiden total. "Herzlichen Glückwunsch", erklärten sie glücklich.

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Antje und Arne im Dezember 2022

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Arne Trauper und Antje Hielscher im April 2023

Instagram / michael_kaufmann_kfv Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael und sein neuer Freund Manuel grinsen

